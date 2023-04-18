Какой растворимый кофе считается лучшим в мире: ароматный — вкус, как у свежесваренного

Всем ценителям кофе на заметку! Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие бренды растворимого кофе. Рейтинг был составлен на основе потребительских голосов. Среди критериев: вкус, аромат, соотношение качества продукта и его цены.
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Так, согласно опросу, золото рейтинга досталось растворимому кофе Gevalia original — производитель Швеция. Этот напиток почти не отличить то того, который бариста готовит в кофемашине.
Серебро получила швейцарская марка Bushido Kodo. У него мягкий и сбалансированный вкус. Бронзу отдали французской марке Carte Noire Original. В числе его достоинств насыщенный вкус и приемлемая цена.
Источник: markakachestva.ru.