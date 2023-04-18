Для определения места жительства призывников в Москве используют видеонаблюдение

1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Уклонистов, которые не спешат являться в военкоматы, ищут различными способами. Зачастую вручить повестку не удается, потому что молодой человек проживает не по месту своей регистрации. И как с этим борются в 2023 году?

В Москве, например, по указанию мэра столицы, организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Учебные заведения также помогают определить, где обучаются молодые люди.

Об этом рассказал военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев, добавив, что реальные места жительства призывников вычисляются по городские камеры видеонаблюдения.