Для определения места жительства призывников в Москве используют видеонаблюдение

1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Уклонистов, которые не спешат являться в военкоматы, ищут различными способами. Зачастую вручить повестку не удается, потому что молодой человек проживает не по месту своей регистрации. И как с этим борются в 2023 году?
В Москве, например, по указанию мэра столицы, организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Учебные заведения также помогают определить, где обучаются молодые люди.
Об этом рассказал военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев, добавив, что реальные места жительства призывников вычисляются по городские камеры видеонаблюдения.
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«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», - цитирует Локтева ТАСС.
Власти и правоохранительные органы столицы также активно содействуют военкоматам в этом вопросе, передает информационное агентство.