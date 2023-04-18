Какой российский крем превзошел израильские элитные: в 5 раз дешевле — копеечный

Оказывается, если дорого — не значит, что лучше. Эта мудрость относится и к косметической продукции. Так, эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг, согласно которому российский бюджетный крем стоимостью в 500 рублей вошел в тройку лучших кремов в мире с витамином С. И эта марка Kora Phytocosmetics. Ну чем не повод для гордости.

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Отечественный крем занял вторую позицию уступив только французскому бренду Vichy Liftactiv Collagen Specialist. Не самый бюджетный крем стоимостью в 3500 рублей. На третьей позиции элитный израильский крем Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей, который стоит в 5 раз дороже нашего отечественного.

По материалам markakachestva.ru.