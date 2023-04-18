Объявлен курс доллара на 24 апреля - люди бросились в банки

Курс российской валюты продолжает снижаться не только от соотношения экспорта и импорта, но и от внутренней инфляции. Вообще, эксперты считают, что наша страна впервые начала ощущать санкции и пока негативный тренд на Московской бирже продолжится.

По мнению аналитиков, к понедельнику, 24 апреля, доллар на торгах немного просядет - до 80 рублей. Евро будет стоить 88 рублей.

Такая же тенденция продержится и в мае. Эксперты считают, что снижение курса рубля выгодно самому Минфину РФ, чтобы удержать ситуацию на плаву.

При этом люди, зарабатывающие на разнице валют, кинулись в банки, чтобы снять деньги.

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