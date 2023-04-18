Разложите это копеечное средство на кухне — тараканы сразу сбегут

Для борьбы с тараканами существует огромное количество средств — на любой вкус и цвет. Однако опытные хозяйки пользуются народными средствами, которые тоже оказываются достаточно эффективными.

Тараканы боятся резких запахов. Поэтому возьмите лавровый лист и разложите его по местам дислокации насекомых.

Обычно они прячутся в плинтусе, под раковиной, за холодильником, в кухонной технике, рядом с мусорным ведром.

Отпугивает тараканов также багульник, полынь и пиретрум.

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