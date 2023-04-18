Как отмыть сковороду от двухслойного нагара: 2 ложки соды, капля перекиси — жир потечет

Как отмыть двухслойный нагар со сковороды — скоблить, чистить и тереть посуду металлической губкой больше не придется. Делимся проверенным методом, которым пользовались еще наши бабушки. Въевшийся жир станет жидким и растечется — быстро, просто и безопасно. Отмоем сковороду средством домашнего приготовления, без едкой бытовой химии с отдушками.

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