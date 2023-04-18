Как гуманно избавиться от кротов на даче — купите этот продукт в магазине

Поэтому на даче с ними надо бороться, но, конечно, гуманными способами.

У этих животных чрезмерно развит нюх, поэтому отпугивать их надо резкими неприятными запахами. Лучший способ — протухшая селедка. Положите рыбу на участок на ночь, утром увидите разницу. Повторите процедуру каждый день в течение недели.

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