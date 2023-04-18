Как гуманно избавиться от кротов на даче — купите этот продукт в магазине

Кроты опасные жители на даче, так они роют себе норы и могут повредить корневую систему растений. Кроме того, они едят дождевых червей, которые необходимы для формирования плодородного слоя почвы.
Поэтому на даче с ними надо бороться, но, конечно, гуманными способами.
У этих животных чрезмерно развит нюх, поэтому отпугивать их надо резкими неприятными запахами. Лучший способ — протухшая селедка. Положите рыбу на участок на ночь, утром увидите разницу. Повторите процедуру каждый день в течение недели.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».