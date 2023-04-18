Росконтроль назвал марку безопасных для детей конфет: без трансжиров и пальмового масла

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Росконтроль убедился в том, что эта сладость не содержит в своем составе вредных добавок, в них также не нашли следов антибиотиков. Конфеты соответствуют стандарту качества, они безопасны, глазурь не содержит трансжиров.

По материалам Primpress