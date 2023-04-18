Росконтроль назвал марку безопасных для детей конфет: без трансжиров и пальмового масла

Росконтроль назвал марку безопасных для детей конфет: без трансжиров и пальмового масла

Конфеты, которые можно давать детям. Фото: freepik.com

Эту сладость можно давать даже детям — абсолютно безопасно и соответствует качеству.

Обычно родители тщательно выбирают сладости для своих детей. Главное, что волнует мам, чтобы конфеты не содержали в своем составе трансжиров, лишних примесей и пальмового масла. Эксперты Росконтроля назвали лучшую марку конфет после многоэтапной проверки. Эти сладости абсолютно безопасны, их можно давать детям. В рейтинге качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье».

Еще больше полезных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Росконтроль убедился в том, что эта сладость не содержит в своем составе вредных добавок, в них также не нашли следов антибиотиков. Конфеты соответствуют стандарту качества, они безопасны, глазурь не содержит трансжиров.

По материалам Primpress

Читайте также