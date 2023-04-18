iPhone превратятся в кирпичи уже в мае: в Роскачестве сделали заявление

Владельцам смартфонов американского бренда iPhone скоро придется попрощаться со своими старыми добрыми гаджетами. Фактически они превратятся в кирпичи. Речь идет о моделях на программном обеспечении iOS 11. Об этом предупредил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Стоит иметь в виду, что речь идет о крайне старых телефонах, которые уже и так не получали долгое время обновления. Смартфоны, которые попали в этот список, это iPhone 4, 4s, 5 и все модели, выпущенные ранее», — рассказал специалист.