«Как 100, так и 50 рублей»: аналитик Коваленко раскрыл важное про курс доллара

Курс валют за последние несколько месяцев стал одной из важных тем даже для простых россиян. Поскольку по-прежнему большинство товаров, которые люди используют ежедневно, являются импортными. И когда дорожает доллар, цена на привычные бренды растет. Однако, в Госдуме РФ считают, что физлицам пора прекратить следить за валютными колебаниями.

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Между тем, в свете кризиса актуальными остаются прогнозы на доллар по заоблачным ценам. Если на апрель-май цифра более-менее ясная – это диапазон от 76 до 85 рублей за доллар, то долгосрочные предсказания даются экономистам сложнее. Потому что от форс-мажоров не застрахован никто.

«Форс-мажоры, в результате которых доллар может стоить как 100, так и 50 рублей, конечно же, возможны. Классический форс-мажор был в конце февраля 2022 года. Тогда россияне были готовы покупать валюту и по 100, и по 120 и даже по 150 рублей за доллар», - объяснил аналитик Евгений Коваленко.

Среди таких факторов аналитик приводит, например, политические события, ограничения экспорта товаров и валюты, цены на нефть.

По материалам сайта Prime