Знают лишь избранные: вот как опытные хозяйки отмывают сковородку – нагревают, заливают дешевенький раствор

Отмыть сковородку от жира и гари – тот еще квест. В ход идет и самые дорогие бренды, и народные средства. Тем временем, опытные хозяйки уже давно наловчились использовать самодельный раствор из дешевеньких подручных средств.

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Речь идет о пищевой соде и перекиси водорода. Этот дуэт отмывает на ура жир и нагар. Записывайте лайфхак: нужно смешать компоненты до состояния густой пасты, нагреть сковороду, нанести полученную кашицу и оставить на 15 минут. После чего смойте, можно посудомоечным средством, советует сайт Belnovosti.