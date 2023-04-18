Храним пасхальные яйца правильно: сколько дней и где

Хозяйки переживают после Пасхи, как хранить крашеные яйца, ведь съесть все за день-два нереально. «Роскачество» спешит успокоить: не торопитесь сами и не заставляйте домочадцев уплетать за обе щеки запасы. Их можно хранить долго, если учесть несколько важных моментов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

После варки и окрашивания яйца следует хранить в холодильнике. Целые, небитые помещают остывшими и сухими в картонный контейнер, где они благополучно могут лежать до двух недель. Важно: пластиковую емкость или пакеты не используйте, они нарушают воздухопроницаемость.

А вот если вареное яйцо с трещинами, то его следует съесть в первую очередь. Хранится оно не более пяти дней.