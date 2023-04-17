Столкнутся с обманом: как грядущее солнечное затмение повлияет на разные знаки зодиаков

По словам экспертов, Овны столкнутся с необычными трудностями. Они не смогут закончить дела, так как их будут бесконечно отвлекать. Тельцы раздобудут подтверждения своим подозрениям. Близнецам придется действовать, опираясь на инстинкты. Интуиция может дать сбой. А вот Ракам важно не попасть в неприятности за компанию.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Львам лучше поберечь себя от ложных обещаний. Девам придется идти на компромиссы. Если они захотят получить выгоду в одном месте, то в другом уже придется идти на уступки. Весам лучше пересмотреть свои принципы. Скорпионам просто необходимо расслабиться. Для этого идеально подойдут водные процедуры.

Стрельцам важно помнить, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Козерогам пока лучше не браться за важные дела. Водолеям просто необходимо довериться своей интуиции и не игнорировать ее. А Рыбы должны пересмотрят свои музыкальные пристрастия, сообщает телеканал «Мир 24».