Столкнутся с обманом: как грядущее солнечное затмение повлияет на разные знаки зодиака

Астрологи раскрыли, что ждет каждый знак зодиака, начиная с 17 апреля. По словам экспертов, Овны столкнутся с необычными трудностями. Они не смогут закончить дела, так как их будут бесконечно отвлекать. Тельцы раздобудут подтверждения своим подозрениям. Близнецам придется действовать, опираясь на инстинкты. Интуиция может дать сбой. А вот Ракам важно не попасть в неприятности за компанию.

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