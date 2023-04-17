Что сделать, чтоб столовые приборы ослепительно блестели — весь налет отвалится сам

Со временем столовые приборы чернеют и тускнеют. Отмыть обычным средством такой налет не получится, придется покупать специальную химию. И только самые опытные хозяйки знают, что можно избежать лишних трат и приготовить эффективный состав самостоятельно. Это просто, ведь все необходимое найдется на каждой кухне.

Просто налейте в кастрюлю воду, размешайте в ней 2 ст. ложки соли и такое же количество пищевой соды — раствор готов. Погрузите в состав ваши приборы и поставьте емкость на огонь. Средство быстро начнет бурлить: так и должно быть, нужно поддерживать кипение в течение 20 минут.

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Когда время пройдет, чистые ложки, вилки и ножи нужно будет вынуть, ополоснуть питьевой водой и протереть мягкой тканью.

Источник: ogorod.video