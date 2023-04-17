Положите две ложки на ночь в холодильник — утром не узнаете себя в зеркале

Многие женщины оставляют немыслимые суммы в кабинете косметолога. А на самом деле больших трат можно избежать, особенно это актуально в тех случаях, когда возрастные изменения только-только наметились.

Наши бабушки спасали красоту проверенными народным средствами, и они до сих отлично работают. Например, массаж алюминиевыми или серебряными ложками помогает существенно сократить морщины.

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Все очень просто. Заверните столовые приборы в бумагу и положите на ночь в холодильник. А утром достаньте, приложите выпуклой частью к коже и осторожными разглаживающими движениями проведите массаж лица. Повторяйте этот ритуал ежедневно в течение трех минут: первые результаты вы увидите уже через несколько дней.

Источник: ogorod.video