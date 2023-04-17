Все поменялось это весной: кто теперь имеет право на субсидию по оплате ЖКХ

Этой весной произошло несколько изменений. С 1 апреля в России поменялся порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, кто теперь имеет на нее право.
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По словам эксперта, теперь по-новому подсчитываются доходы граждан, на основании которых и принимается решение о выплате субсидии.
«Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии будет определяться за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии», — пояснила эксперт, пишет «Прайм».
Напомним, что ранее полугодовой расчетный период начинался за шесть месяцев до месяца подачи такого заявления.
Отмечается, что все поменялось и в порядке приостановки выплаты. Раньше основанием для этого служили наличие долгов за «коммуналку», а теперь субсидию «заморозят», только если долги подтверждены судом.