Все поменялось это весной: кто теперь имеет право на субсидию по оплате ЖКХ

Этой весной произошло несколько изменений. С 1 апреля в России поменялся порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, кто теперь имеет на нее право.

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По словам эксперта, теперь по-новому подсчитываются доходы граждан, на основании которых и принимается решение о выплате субсидии.