«Вымрет треть живых существ»: ученые озвучили переломную для планеты дату

Последние исследования, проведенные по заказу организации Club of Rome и опубликованные в издании Live Science показывают, что уже к 2100 году на Земле будет проживать менее шести млрд человек. Таким образом, численность населения сократится более чем на два млрд.

«Согласно последним прогнозам, вымрут около 27% живых существ», — отмечает источник.

Эксперты считают, что такие последствия понесут за собой экологические проблемы на Земле, а также произойдет старения человечества. Дело в том, что на новые поколения будет возложена тяжесть финансирования здравоохранения и пенсий, так как количество людей трудоспособного возраста значительно уменьшится.

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