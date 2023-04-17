«Вымрет треть живых существ»: ученые озвучили переломную для планеты дату

В последние годы ученые бьют тревогу. Многие утверждают, что на Земле уже живет больше восьми миллиардов людей, вскоре случится перенаселение планеты. Другие опасаются, что глобальное потепление может погубить все живое. Но сегодня они дают совсем другой прогноз: говорят, что уже довольно скоро население Земли начнет резко сокращаться.
Последние исследования, проведенные по заказу организации Club of Rome и опубликованные в издании Live Science показывают, что уже к 2100 году на Земле будет проживать менее шести млрд человек. Таким образом, численность населения сократится более чем на два млрд.
«Согласно последним прогнозам, вымрут около 27% живых существ», — отмечает источник.
Эксперты считают, что такие последствия понесут за собой экологические проблемы на Земле, а также произойдет старения человечества. Дело в том, что на новые поколения будет возложена тяжесть финансирования здравоохранения и пенсий, так как количество людей трудоспособного возраста значительно уменьшится.
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«Численность населения сократится не только за счет глобального потепления. Уровень рождаемости начнет падать в том числе из-за скачка развития экономики в странах с низким уровнем дохода», — приводит источник мнение руководителя проекта Earth4All, норвежца Пера Эспен Стокнеса.