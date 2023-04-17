Посадите это растение между рядами клубники — соберете рекордный урожай

Садовая клубника — ягода прихотливая, уход за культурой требует много времени и сил. Важно правильно посадить, проредить, где нужно подвязать, не перелить, не засушить и вредителей успеть вовремя отогнать.

Чтобы облегчить себе задачу в этом непростом деле, матерые огородники сажают между ягодными кустами чеснок. Дело в том, что он обладает мощными фунгицидными свойствами, то есть препятствует образованию грибка. А также своим резким запахом отгоняет вредных насекомых, которые любят полакомиться спелой ягодкой.

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Чтобы вредители не сбегались на ваши грядки — не забывайте периодически подрезать листья чеснока: так он будет пахнуть еще сильнее.

Источник: ogorod.video