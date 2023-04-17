Напряжение и агрессия: астролог Елена Мун раскрыла, что принесет россиянам коридор затмений

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Так, солнечное затмение в знаке Овен окажется крайне напряженным. По словам эксперта, в воздухе будет чувствоваться агрессия. А самое опасное, что это коснется всех жизненных сфер, включая финансы, отношения и здоровье.

Астролог отметила, что в этот период нужно быть особенно осторожными, избегать конфликтных ситуаций и массового скопления людей.

Мун подчеркнула, что последствия событий 20 апреля могут еще долго влиять на жизни многих россиян, пишет портал «А теперь внимание!».