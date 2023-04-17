Распылите это средство на участке: муравьи уйдут навсегда

Нашествие муравьев выведет из себя любого дачника: столько сил вложено, а урожай под угрозой. Дело в том, что муравьи не только сами вредят молодым побегам, но и разводят на участке тлю, от которой страдают фруктовые деревья.

Многие думают, что избавиться от вредителей можно только с помощью магазинной химии, но это не так. Уничтожить колонию насекомых можно и с помощью подручных средств. Для этого вам понадобится только бутылек нашатырного спирта.

Возьмите 50 мл аптечного средства смешайте его с 0,5 л воды, вылейте состав на муравейник и подождите. Через пару дней жилье муравьев нужно будет накрыть пленкой, а еще через некоторое время его можно будет выкопать и обработать лунку тем же способом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: aif.ru