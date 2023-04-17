Рассыпьте это копеечное средство по ковру — пыль и запах пропадут надолго

Ковры делают любой интерьер уютнее и теплее. Но, как и любое ворсовое покрытие, они требуют особого ухода. Их нужно регулярно очищать с помощью пылесоса и хотя бы раз в году отвозить в химчистку.

Пылесос есть почти в каждой квартире, поэтому с первым пунктом редко возникают проблемы. А вот до химчистки у многих руки не доходят. Если вы тоже никак не соберетесь отнеси ковры специалистам, то попробуйте почистить их дома — результат будет не хуже.