Рассыпьте это копеечное средство по ковру — пыль и запах пропадут надолго

Ковры делают любой интерьер уютнее и теплее. Но, как и любое ворсовое покрытие, они требуют особого ухода. Их нужно регулярно очищать с помощью пылесоса и хотя бы раз в году отвозить в химчистку.
Пылесос есть почти в каждой квартире, поэтому с первым пунктом редко возникают проблемы. А вот до химчистки у многих руки не доходят. Если вы тоже никак не соберетесь отнеси ковры специалистам, то попробуйте почистить их дома — результат будет не хуже.
Для начала тщательно пропылесосьте ворсистое изделие, затем равномерно посыпьте его обычной пищевой содой и подождите. Через час сода впитает в себя все загрязнения и неприятные запахи, вам останется только еще раз пройтись по ковру пылесосом.
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Источник: belnovosti.by