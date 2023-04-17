Ретроградный Меркурий создаст проблемы: что категорически нельзя делать с 20 апреля по 15 мая

По словам эксперта, не нужно подписывать контракты, совершать сделки. Велика вероятность ошибок и опечаток. Также не стоит выходить на новую постоянную работу. По словам Мун, позже откроется информация, которая изменит ваше отношение к этому виду деятельности, к начальству. А вот возвращаться на прежнюю или временную работу можно.

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Также лучше отказаться от покупки телефона, техники, автомобиля, так как вскроются скрытые дефекты. Скорее всего, этими вещами вы не будете пользоваться или разочаруетесь в них.

Не стоит заводить новые знакомства. Они не будут длительными. Астролог предупредила, что не нужно начинать новые дела, регистрировать фирмы, вступать в брак. Эксперт уверена, что общение с партнером по браку или бизнесу в итоге вас разочарует, также возникнет недоверие.

Также Мун отметила, что в этот период не отправляйте важные документы, так как есть большая вероятность, что они могут потеряться. Отправляться в командировки тоже не надо, так как они не будут плодотворными.

Также не надо в период ретроградного Меркурия: узаконивать отношения, переезжать в новую квартиру, проводить плановые хирургические операции, пишет портал «А теперь внимание!».