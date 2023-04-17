Как постирать полотенце в микроволновке: даже самые сложные пятна растворятся за 2 минуты

Кроме микроволновки вам потребуется плотный полиэтиленовый мешок, вода и брусок хозяйственного мыла. Намочите полотенце, слегка отожмите и натрите с обеих сторон мылом. Сложите изделие так, чтобы размер полотна совпал с габаритами печи, поместите его в мешок и отправьте в микроволновку на 2 минуты. Ткань должна хорошо прогреться, если вы стираете толстое полотенце, то можно увеличить время в 2-3 раза.

После стирки изделие следует достать из печи, освободить из мешка и хорошенько прополоскать. От загрязнений не останется никаких следов, этот способ работает безотказно.

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Источник: povarenok.ru