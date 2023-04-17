Простой прием, который сделает гречку более вкусной, нежной и рассыпчатой: многие забывают, а зря

Чтобы гречка получилась вкусной и рассыпчатой, нужно сделать всего три простых манипуляции перед тем, как отправить ее в кастрюлю для варки.

Гречку нужно перебрать. Ну или хотя бы визуально прикинуть, нет ли в ней соринок. Любая мельчайшая соринка может испортить качество блюда.

Гречку нужно мыть. Перед тем, как закинуть крупу в кастрюлю, промойте ее в проточной воде. В гречке даже премиального качества может накапливаться пыль, которая портит вкус гарнира.

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