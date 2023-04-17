Нежный чизкейк из 4-х продуктов: бесподобный полезный десерт — готовится быстро

Диета больше не является поводом отказывать себе в сладком. Ведь есть прекрасные варианты легких десертов, которые по вкусу не уступают более калорийным аналогам. Попробуйте приготовить полезный чизкейк по этому рецепту, он получится даже вкуснее обычного.

Вам потребуется: 100 г овсяных хлопьев, 6 куриных яиц среднего размера, 500 г нежирного творога, заменитель сахара по вашему вкусу.

Разогрейте духовой шкаф до 180°. Форму для запекания выстелите термостойкой бумагой.

Для приготовления теста измельчите овсяные хлопья блендером, добавьте к ним два яйца — перемешайте. Получившуюся массу выложите в форму и как следует утрамбуйте. Далее с помощью миксера смешайте оставшиеся яйца с творогом и заменителем сахара: начинку нужно взбивать до тех пор, пока она не превратится в однородный крем. Равномерно распределите творожную массу по овсяной основе и отправьте чизкейк в духовку.

Через 40 минут десерт нужно вынуть из печи, остудить и поставить в холодильник на 3 часа. Готовый чизкейк можно украсить свежими ягодами и фруктами, они отлично дополнят его нежный вкус.

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Источник: lifehacker.ru