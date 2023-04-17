Внутри будет мягкой, а сверху — аппетитная золотистая корочка: что нужно добавить в сковородку при жарке картошки — есть на каждой кухне

Жареная картошка — одно из любимых блюд в России. Готовится быстро и является самостоятельным блюдом, не требующим сопровождения в виде курицы или мяса.
Но не всегда получается приготовить жареную картошку идеально — с румяной корочкой и мягкой внутри. Нужно соблюдать несколько правил. Жарить картошку стоит в большой сковороде — так, чтобы овощу было в ней не тесно.
Не нужно жалеть масла и обязательно стоит добавить ингредиент, который улучшит вкусовые качества блюда. Корочка схватится быстрее и будет идеального золотистого цвета.
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Этот ингредиент — мука. Перед жаркой нарезанный картофель просушивают и соединяют с мукой — достаточно одной столовой ложки. При этом можно ввести и специи, кроме соли. Все тщательно размешивают и отправляют на сковороду.
Соль добавляют, когда картошка уже почти готова.
По материалам belnovosti.by