Можно запасаться впрок на годы: пять продуктов, которые никогда не портятся

На фоне подорожания продуктов многих интересует, что можно закупить впрок, чтобы в будущем не тратиться.

Продуктов, имеющих неограниченный срок хранения, немного, но они есть.

В их числе мед. Если вы уверены, что в нем нет никаких добавок, то смело покупайте большие объемы и храните.

Неограниченный срок хранения у рисовой крупы. Только нужно следить за тем, чтобы в рисе не завелись личинки насекомых. Важно также в помещении, где хранится рис, поддерживать температуру в 4-5 градусов тепла.

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