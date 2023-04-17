Можно запасаться впрок на годы: пять продуктов, которые никогда не портятся

На фоне подорожания продуктов многих интересует, что можно закупить впрок, чтобы в будущем не тратиться.
Продуктов, имеющих неограниченный срок хранения, немного, но они есть.
В их числе мед. Если вы уверены, что в нем нет никаких добавок, то смело покупайте большие объемы и храните.
Неограниченный срок хранения у рисовой крупы. Только нужно следить за тем, чтобы в рисе не завелись личинки насекомых. Важно также в помещении, где хранится рис, поддерживать температуру в 4-5 градусов тепла.
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Соль и сахар. Эти сыпучие тоже можно хранить годами, с ними ничего не случится. Даже если от высокой влажности соль и сахар превратятся в камни, то все равно не потеряют вкусовых качеств, и их можно использовать в пищу.
В темном месте и в герметичной упаковке годами может храниться уксус.
Долгий срок хранения и у фасоли. Ученые пришли к выводу, что бобовая культура не портится и сохраняет свои свойства на протяжении тридцати лет.
По материалам belnovosti.by