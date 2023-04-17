Срочно несите на помойку: пять вещей, которым не место в доме женщины

При создании интерьера в квартире взрослой женщины, нужно учесть несколько моментов. От этих пяти вещей лучше отказаться. Если они уже есть у вас, немедленно отправьте их на помойку.
1. Мягкие игрушки. Расставленные на полках, диване и в других местах, мягкие игрушки хороши для детской комнаты, а не жилища взрослой женщины.
2. Дешевое постельное белье. Выбирайте дорогие комплекты. Они доставят больше удовольствия и прослужат дольше.
3. Фотографии. Их обилие на стенах не украшает квартиру, а напротив, делает ее старомодной. Особенно, важно не перебарщивать со снимками домашних питомцев.
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4. Всевозможные рюши — на скатертях, занавесках, салфетках. Они сигнализируют о том, что хозяйка квартиры — старомодная дамочка. Оно вам надо?
5. Плакаты на стенах. Такое позволительно подростку, но не взрослой умной женщине с интеллектом. На помойку, однозначно!
По материалам belnovosti.by.