Срочно несите на помойку: пять вещей, которым не место в доме женщины

При создании интерьера в квартире взрослой женщины, нужно учесть несколько моментов. От этих пяти вещей лучше отказаться. Если они уже есть у вас, немедленно отправьте их на помойку.

1. Мягкие игрушки. Расставленные на полках, диване и в других местах, мягкие игрушки хороши для детской комнаты, а не жилища взрослой женщины.

2. Дешевое постельное белье. Выбирайте дорогие комплекты. Они доставят больше удовольствия и прослужат дольше.

3. Фотографии. Их обилие на стенах не украшает квартиру, а напротив, делает ее старомодной. Особенно, важно не перебарщивать со снимками домашних питомцев.

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