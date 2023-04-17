Шок и паника: что случилось с рублем на торгах 17 апреля — актуальный курс валют

У тех, кто не следит за курсом валют и не читает прогнозы аналитиков, эти цифры вполне могут вызвать шок и даже панику.

На самом же деле, то, что происходит сейчас на валютных торгах, вполне укладывается в логику событий, которые ранее озвучивали экономисты. Рубль утром в понедельник, 17 апреля, на Московской валютной бирже уступил доллару и укрепился к евро.

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