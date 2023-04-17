Стекло в духовке будет сверкать, как новое: нагар и жир сойдут пластами за минуты

Как бы аккуратно вы не пользовались духовкой — на поверхности неизбежно начнет скапливаться жир и нагар. Особенно хорошо загрязнения видно на прозрачных стеклах.

Если не убирать пятна сразу же после готовки, они засохнут и удалить так просто их уже не получится. Обычные средства застарелый жир не отмоют, а тереть жесткой губкой и скоблить ножом поверхность стекла — очень плохая идея. Так как воздействие грубых материалов приведет к многочисленным мелким царапинам.

Но не спешите огорчаться: спасти ситуацию можно с помощью пакетика лимонной кислоты. Для этого смешайте в глубокой термоустойчивой миске 300 гр. воды и 150 гр. лимонки. Затем поместите емкость с раствором в пустую разогретую духовку. Через 30 минут отключите технику и протрите поверхность стекла мягкой тряпкой: жир и нагар будут отваливаться пластами.

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Источник: xtkani.ru