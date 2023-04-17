Вы все время делали не так: как на самом деле нужно использовать лавровый лист при готовке блюд — простые правила

Оказывается, самая распространенная приправа — лавровый лист может ухудшить вкус блюда. Важно знать и соблюдать правила использования лаврового листа при приготовлении пищи.

Лавровый лист дополнит вкус первого блюда, если добавлять его в соотношении 1-2 листика на литр жидкости.

Перед тем, как отправить лаврушку в кастрюлю, потрите листики друг об друга — так аромат станет ярче и насыщеннее.

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