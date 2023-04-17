Покупка валюты будет строго ограничена: Центробанк и Минфин готовят новое заявление о лимитах

Рубль в последние недели заметно подешевел по отношению к евро, доллару и юаню. Финансовые эксперты связывают это, в том числе, и с уходом зарубежных компаний с российского рынка. Чтобы выкупить активы бизнес-структур, приобретаются большие суммы в валюте. Повышенный спрос, в свою очередь, ведет к повышению курса евро и доллара.

Поддержать рубль в стабильном состоянии и призваны ограничения на покупку валюты, которые сейчас разрабатывают Центробанк и Минфин.

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