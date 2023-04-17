Многолетний нагар отвалится кусками: этот бюджетный раствор сотворит чудо с кастрюлей

Экономные хозяйки пользуются народными методами в уборке. Ведь химические средства в магазине стоят дорого, и не все могут позволить себе покупать их постоянно.
Например, для того, чтобы быстро оттереть многолетний нагар от кастрюли, понадобятся:
- хозяйственное мыло – брусок;
- кальцинированная сода – 1 стакан;
- прозрачный канцелярский клей – 1 баночка.
Натрите на терке мыло и добавьте в грязную кастрюлю, которую нужно оттереть. Добавьте воду - так, чтобы емкость была полной.
Следом добавьте соду и клей. Доведите кастрюлю до кипения.
Как только вода начнет кипеть - нагар будет отваливаться кусками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».