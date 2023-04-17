Многолетний нагар отвалится кусками: этот бюджетный раствор сотворит чудо с кастрюлей

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Смешайте мыло, соду и клей.

Экономные хозяйки пользуются народными методами в уборке. Ведь химические средства в магазине стоят дорого, и не все могут позволить себе покупать их постоянно.

Например, для того, чтобы быстро оттереть многолетний нагар от кастрюли, понадобятся:

  • хозяйственное мыло – брусок;
  • кальцинированная сода – 1 стакан;
  • прозрачный канцелярский клей – 1 баночка.

Натрите на терке мыло и добавьте в грязную кастрюлю, которую нужно оттереть. Добавьте воду - так, чтобы емкость была полной.

Следом добавьте соду и клей. Доведите кастрюлю до кипения.

Как только вода начнет кипеть - нагар будет отваливаться кусками.

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