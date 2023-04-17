Одуванчики больше расти не будут: просто посыпьте растение этим средством

Одуванчики очень красиво цветут, поэтому далеко не каждый понимает, для чего от них нужно избавляться. Но опытные дачники точно знают, что это растение самый настоящий сорняк. Если позволить ему бесконтрольно выпускать семена, то скоро весь участок будет захвачен.

Вывести одуванчики очень сложно, так как растение имеет довольно длинный и прочный корень. Лучше вовсе не допускать образования новых растений. Но если ваш огород уже весь в желтых цветках, то для начала вам нужно предотвратить созревание очередной партии семян. Для этого оборвите или скосите яркие шляпки раньше, чем они успеют побелеть.