Какие продукты запрещено выбрасывать в унитаз — не прочистите

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Они убьют вашу сантехнику.

Есть продукты, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз. Все дело в том, что они плотно оседают на стенках труб и их прочистить уже практически невозможно.

В первую очередь, это кофейная гуща. Она очень опасна для канализации. Поэтому выбрасывайте остатки в мусорное ведро, но перед этим используйте как скраб для лица.

Масло нельзя выливать в унитаз. Со временем оно накапливается и становится причиной засора.

Ну, и не выливайте в унитаз кипяток — он разрушает эмаль. Дождись, когда жидкость остынет, только тогда.

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