Какие продукты запрещено выбрасывать в унитаз — не прочистите

Есть продукты, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз. Все дело в том, что они плотно оседают на стенках труб и их прочистить уже практически невозможно.

В первую очередь, это кофейная гуща. Она очень опасна для канализации. Поэтому выбрасывайте остатки в мусорное ведро, но перед этим используйте как скраб для лица.