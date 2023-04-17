Какие продукты запрещено выбрасывать в унитаз — не прочистите

Есть продукты, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз. Все дело в том, что они плотно оседают на стенках труб и их прочистить уже практически невозможно.
В первую очередь, это кофейная гуща. Она очень опасна для канализации. Поэтому выбрасывайте остатки в мусорное ведро, но перед этим используйте как скраб для лица.
Масло нельзя выливать в унитаз. Со временем оно накапливается и становится причиной засора.
Ну, и не выливайте в унитаз кипяток — он разрушает эмаль. Дождись, когда жидкость остынет, только тогда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».