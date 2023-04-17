Чуда не случится! Объявлен курс доллара на майские праздники - люди схватились за головы

Рубль значительно понизился на Московской бирже, и экономические аналитики уверены, что такой тренд будет продолжаться и дальше.

«К майским праздникам доллар США ожидается в диапазоне 80-84 рублей, евро — в пределах 86-94 рублей, а юань может торговаться от 11,30 до 12,50 рубля», — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.