Доллар по 100! Экономист допустил кризис и биржевую панику

Рубль продолжает падать на Московской бирже, и экономисты уверены, что это рано или поздно приведет к экономическому кризису и к биржевой панике. Однако этого не случится, если правительство вмешается в ситуацию. А это будет, скорее всего.
«Они вряд ли допустят, так что доллара по 100 рублей ожидать не стоит. Меры господдержки не позволят наступить финансовому кризису в России», — заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, доллар максимум может дойти до 85 рублей. Выше — только если так нужно будет государству для поддержания экономики. И этого нельзя исключать.
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