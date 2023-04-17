Доллар по 100! Экономист допустил кризис и биржевую панику

Рубль продолжает падать на Московской бирже, и экономисты уверены, что это рано или поздно приведет к экономическому кризису и к биржевой панике. Однако этого не случится, если правительство вмешается в ситуацию. А это будет, скорее всего.

«Они вряд ли допустят, так что доллара по 100 рублей ожидать не стоит. Меры господдержки не позволят наступить финансовому кризису в России», — заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.