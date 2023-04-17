От домашних не отличить: что добавить в магазинный фарш – простые приемы для улучшения вкуса и аромата котлет

Полуфабрикаты все приобретают довольно часто, но порой их качество и вкус оставляют желать много лучшего.
Спасти будущие котлеты или пельмени можно! Достаточно ввести в магазинный фарш несколько ингредиентов, и вкус изменится - от домашнего фарша будет не отличить.
Введите в фарш протертый картофель в пропорции три к одному. Картофель придаст котлетам пышности. Можно добавить в фарш не только сырой картофель, но и готовое картофельное пюре.
Не забывайте про лук. Его лучше добавлять не в сыром виде, а слегка предварительно обжарить на масле.
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Сделать котлеты из покупного фарша, похожими на домашние, поможет лимонный сок. На полкило фарша достаточно половины чайной ложки, чтобы котлеты приобрели неповторимый вкус и нежную текстуру.
Не забывайте про пряности. Черного перца и соли может быть недостаточно. Добавьте в фарш немного паприки, куркумы или кориандра.
И конечно, панируйте котлеты. К панировочным сухарям добавьте немного гранулированного чеснока с сушеной зеленью. Вкус будет превосходным!
По материалам belnovosti.by.