Роскачество назвало лучшую тушенку из натурального мяса: без примесей, качество по ГОСТу

В Роскачестве назвали одну из лучших марок тушеной говядины, которую можно найти в привычных магазинах у дома. Стоит она относительно не дорого. При этом отличается отменным качество - за основу взято цельное сырье.

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Эксперты ведомства проверили продукцию 23 товарных марок по девяти критериям. Наряду с экспертной оценкой, качество тушенки оценили также и потребители, которые высказывались непредвзято.

Так, одну из самых высоких оценок в совокупности получила тушеная говядина торговой марки «Честный продукт».

Из плюсов: абсолютно безопасная, процент содержания мяса и жира учтен в правильном балансе, состав полностью соответствует заявленному на упаковке, говядина в меру соленая, без примесей. Массовая доля белков и жиров полностью соответствует ГОСТу.

По материалам «А теперь внимание!»