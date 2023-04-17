Вкус преобразится, станет ароматнее и нежнее: что добавить в кастрюлю при варке гречки — три простых продукта

Гречка вполне может быть самостоятельным блюдом, а не гарниром. Достаточно добавить при варке гречки три всем известных продукта, как ее вкус изменится в лучшую сторону. Гречка станет еще более нежной, мягкой и ароматной.

Улучшат вкус гречки грибы, предварительно обжаренные на масле с луком и морковкой. Просто соедините пассерованные овощи с грибами с гречкой и наслаждайтесь вкусом.

В гречку можно добавлять и рыбные консервы. Измельчите их и смешайте с отваренной гречкой. Туда же можно ввести немного соленых огурчиков или оливки.

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