Объявлен курс доллара на 19 апреля: будут сдвиги, но лучше присядьте

Российская валюта значительно обвалилась в цене за последний месяц. И аналитики утверждают, что пока так и будет. На этой неделе рубль попытается укрепиться, но это будет малоэффективно.

По мнению экономических экспертов, в понедельник, 17 апреля, доллар взлетит до 91,38. Однако со среды, 19 апреля, наша валюта попытается отыграться до 90,67. И пока на этом все.