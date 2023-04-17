Крах и полная отмена доллара: экономисты сделали заявление — что будет с «американцем»

Эксперт добавил, что американская валюта удобна для унификации расчетов, и стопроцентной альтернативы ей пока нет.

Но вместе с тем страны, напуганные санкционными рисками, все чаще в расчетах переходят на местные валюты. В России в качестве наиболее вероятной альтернативы доллару рассматривается китайский юань, добавил экономист.

По материалам 1prime.ru