Крах и полная отмена доллара: экономисты сделали заявление — что будет с «американцем»

В последнее время все чаще говорится о том, что господству доллара на мировом валютном рынке постепенно приходит конец. Медленно, но верно доллар вытесняется другими валютами. Увидим ли мы крах доллара и полный отказ от «американца» на наших глазах? Эксперты сходятся во мнении, что быстрым этот процесс не будет.
«Существующая финансовая и валютная системы вполне устраивают страны, формирующие большую часть мировой экономики. В похожей ситуации смена господства английского фунта стерлингов на доллар заняла более 50 лет», — отметил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.
Эксперт добавил, что американская валюта удобна для унификации расчетов, и стопроцентной альтернативы ей пока нет.
Но вместе с тем страны, напуганные санкционными рисками, все чаще в расчетах переходят на местные валюты. В России в качестве наиболее вероятной альтернативы доллару рассматривается китайский юань, добавил экономист.
По материалам 1prime.ru