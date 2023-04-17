Сколько можно хранить вареные яйца после Пасхи: «Роскачество» объясняет

Стартовая праздничная Пасхальная неделя. Россияне запаслись крашеными яйцам, которые готовили еще накануне Христова Воскресения, и теперь столы ломятся от изобилия этого главного символа. Многие справедливо задаются вопросом: а сколько можно хранить вареные яйца?

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Сайт «Роскачество» отвечает: если яйца сварены правильно, они небитые и без трещин, то сохранять свои полезные свойства и оставаться безопасными для организма могут до двух недель. При условии, что пасхальные яства вы храните в холодильнике.