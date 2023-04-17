Уже 20 апреля: вот чем обернется солнечное затмение – Глоба срочно предупреждает

В апреле грядет полное солнечное затмение. Об этом предупреждали все астрологи, а теперь, в канун этого события, подробно объясняют, чем обернется оно для людей.

Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, напомнил, что астрономическое явление состоится 20 апреля. И всю неделю людей будут преследовать эмоции, неожиданные повороты и перевороты. Не будет ни одной сферы жизни, на которую не повлияет затмение.

«Солнечное затмение в четверг. Пиковая его фаза пройдет в 04:17 по Гринвичу (оно же 07:17 по Москве). Затмение достаточно тяжелое и «резонировать» будет по всем фронтам. На неделе еще обязательно напишу подробнее. Но стихийные тряски и природные капризы вокруг затмения только усиливаются, так что прибавим бдительности», - предупредил Глоба-младший.

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