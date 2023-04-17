Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал обвал на валютном рынке: такого еще не было

Негативный тренд весны – падение национальной валюты – продолжится. И уже весной мы увидим курс, которого еще не было в этом году. Речь идет о паре «рубль – доллар», за отношениями в которой пристально следят россияне.

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал свой прогноз относительно ситуации на валютном рынке. Он подчеркнул, что рубль дешевеет не только относительно доллара, но юаня, а это верный признак стагнации экономики.

Что касается доллара, то его рост продолжится. Правда, Беляев не «обещает» доллар по 120, как это предрекают некоторые финансисты. Но некий рекорд с обвалом рубля все-таки может быть установлен.