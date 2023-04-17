Чем отстирать кухонные полотенца: опытные хозяйки берут таблетку

После хлопотливого труда на кухне у хозяйки остается не только приятная усталость и удовлетворение, но и гора полотенец и прихваток, которым досталась вся «грязная работа». Пятна от всевозможных блюд, жир и даже гарь, а в пасхальную неделю даже краска для яиц, - кажется, ткань уже не отстирать. Но не торопитесь выбрасывать текстиль, и не стремитесь тратить кучу денег на брендовые моющие средства. Опытные хозяйки давно стирают кухонные полотенца таблеткой. Надо всего одну – и свежесть и чистота вернутся.

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Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Нужно всего одну любую, которой вы обычно моете посуду. Растворите ее в теплой воде, залейте полученным раствором свои полотенца и прихватки, через час-два достаньте и постирайте обычным способом.

По материалам сайта Pensnews