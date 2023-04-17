Глоба про опасности новой недели апреля: «Резонировать будет по всем фронтам»

Новая неделя апреля с 17 по 23 числа предвещает накал страстей, бурных эмоций и неожиданных поворотов с событийными переворотами. Об этом предупреждает Богдан Глоба, сын знаменитых астрологов Павла и Тамары Глобы. Звездочет подчеркивает: спокойно не будет.

Дело в том, что 20 апреля состоится тотальное солнечное затмение, которое влияет на все сферы и всех людей без исключения особенным образом.

«Солнечное затмение в четверг. Пиковая его фаза пройдет в 04:17 по Гринвичу (оно же 07:17 по Москве). Затмение достаточно тяжелое и «резонировать» будет по всем фронтам. На неделе еще обязательно напишу подробнее. Но стихийные тряски и природные капризы вокруг затмения только усиливаются, так что прибавим бдительности», - обратил внимание астролог.

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