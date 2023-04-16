Бананы больше не почернеют, будут лежать хоть две недели: как правильно их хранить - все гениальное просто

Бананы

Бананы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит запасаться бананами.

Чтобы бананы долго не портились и сохраняли свой красивый желтый оттенок, нужно соблюдать всего несколько рекомендаций. Бананы могут храниться в течение двух недель и выглядеть прекрасно, не чернеть.

Эти фрукты нельзя держать в пакете. Бананам нужен воздух, в пакете они почернеют очень быстро.

Хранить бананы лучше всего в хорошо проветриваемом помещении, например, на балконе. Правда, эта рекомендация касается только определенного времени года.

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Бананы темнеют из--за того, что теряют влагу. Чтобы этого не происходило, нужно всего лишь прикрыть плодоножку, например, фольгой. Подойдет для этой цели и пищевая пленка, и даже скотч.

Ошибку совершают те, хранит бананы в холодильнике. Или при высокой температуре. Бананам оптимально находиться в проветриваемом помещение, где воздух прогрет до 13 - 15 градусов Цельсия.

По материалам belnovosti.by.

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