Бананы больше не почернеют, будут лежать хоть две недели: как правильно их хранить - все гениальное просто

Чтобы бананы долго не портились и сохраняли свой красивый желтый оттенок, нужно соблюдать всего несколько рекомендаций. Бананы могут храниться в течение двух недель и выглядеть прекрасно, не чернеть.

Эти фрукты нельзя держать в пакете. Бананам нужен воздух, в пакете они почернеют очень быстро.

Хранить бананы лучше всего в хорошо проветриваемом помещении, например, на балконе. Правда, эта рекомендация касается только определенного времени года.

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