«Четыре-пять приемов пищи в день»: в Роспотребнадзоре объяснили, как питаться после Пасхи

Стало известно, что есть после Пасхи тем, кто соблюдал пост.

Эксперты посоветовали есть маленькими порциями каждые три часа. А мясные продукты стоит вводить в рацион постепенно.

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