«Четыре-пять приемов пищи в день»: в Роспотребнадзоре объяснили, как питаться после Пасхи

Стало известно, что есть после Пасхи тем, кто соблюдал пост.
Эксперты посоветовали есть маленькими порциями каждые три часа. А мясные продукты стоит вводить в рацион постепенно.
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«Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи. Рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», – сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.
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