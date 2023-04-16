«Четыре-пять приемов пищи в день»: в Роспотребнадзоре объяснили, как питаться после Пасхи

Пасха

Пасха. Фото: Global Look Press 

Рекомендуются легкие супы на овощном бульоне.

Стало известно, что есть после Пасхи тем, кто соблюдал пост.

Эксперты посоветовали есть маленькими порциями каждые три часа. А мясные продукты стоит вводить в рацион постепенно.

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«Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи. Рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», – сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Напомним, ранее стало известно, как маркировка икры скажется на ценах.

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